Biella, Choco Moments torna in Piazza Duomo: tre giorni dedicati al cioccolato artigianale

Chocobiella torna a Biella per la sua seconda edizione, in programma da venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio in Piazza Duomo. L’evento, dedicato al cioccolato artigianale di qualità, conferma l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza del made in Italy, mettendo al centro la maestria dei chocolatiers, la cura delle materie prime e l’attenzione ai processi produttivi.

Promossa dall’assessorato guidato da Anna Pisani, la manifestazione si propone come occasione di incontro tra produttori, appassionati e famiglie, contribuendo alla valorizzazione del territorio biellese e alla diffusione di una cultura del cioccolato attenta alla filiera e alla sostenibilità.

Durante i tre giorni sono in programma laboratori per bambini (tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30) e attività per adulti (sabato e domenica dalle 10 alle 12) dedicate alla lavorazione del cioccolato. Tra i momenti più attesi, sabato alle 18 la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da record lunga 15 metri, mentre nel pomeriggio verrà consegnata una targa di cioccolato a due squadre sportive giovanili del territorio.

Con la sua seconda edizione, Chocobiella si conferma un appuntamento di riferimento per gli amanti del cioccolato artigianale e per chi desidera conoscere da vicino le eccellenze gastronomiche italiane.