Al via la Prima Prova Interregionale del Campionato di Ginnastica Ritmica CSEN Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria 2026

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026, il Palazzetto dello Sport di Candelo (BI) ospiterà la prima prova interregionale del Campionato di Ginnastica Ritmica CSEN per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 259 giovani ginnaste, dai 3 ai 18 anni, impegnate in esercizi individuali e di squadra, sia a corpo libero che con attrezzi (nastro, palla, fune, cerchio, clavette). Le atlete saranno suddivise per categorie e livelli, e le esibizioni saranno valutate da una giuria ufficiale CSEN.

Il settore Ginnastica Ritmica all’interno del CSEN è in costante crescita, con oltre 20 associazioni sportive dilettantistiche (ASD) coinvolte in questa edizione. Un segnale importante che testimonia il crescente interesse verso una disciplina che unisce tecnica, eleganza e spirito di squadra.

Il Presidente CSEN Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria rinnova il proprio sostegno a questo settore e a questo campionato, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo e formativo per le nuove generazioni. “Crediamo fortemente nei valori dello sport e nell’importanza di far crescere giovani ginnaste in un ambiente sereno, stimolante e ricco di opportunità”, ha dichiarato.

Un sentito ringraziamento va anche alle tecniche delle ASD partecipanti, che con la loro competenza, dedizione e passione per la Ginnastica Ritmica rendono possibile la realizzazione di eventi di così alto livello, contribuendo alla crescita sportiva e personale delle atlete.

L’appuntamento è dunque a Candelo, per un fine settimana all’insegna dello sport, della bellezza del movimento e della condivisione.