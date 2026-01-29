Occhieppo Inferiore, ecco come saranno destinati i proventi delle multe nel 2026

La Giunta comunale di Occhieppo Inferiore ha approvato la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada per l’anno 2026. L’ente locale ha previsto che il 50% delle entrate derivanti dalle multe venga impiegato per interventi legati alla sicurezza stradale e alla manutenzione delle infrastrutture.

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione, le somme saranno ripartite tenendo conto dei proventi già accantonati per specifici fondi, e potranno essere utilizzate solo se corrispondenti alle effettive entrate. I cittadini possono dunque attendersi interventi concreti a favore della sicurezza, della manutenzione della segnaletica, delle strade e delle barriere, così come delle attività di controllo e prevenzione delle violazioni stradali.

Per il 2026, il gettito previsto a favore del Comune ammonta a 24.000 euro derivanti dalle violazioni generali del Codice della Strada e a 3.000 euro dalle violazioni dei limiti di velocità. Una parte dei fondi sarà destinata anche al potenziamento dei servizi di polizia municipale e al finanziamento di progetti per la sicurezza urbana e stradale.