Rapporto uomo e cavallo, giornata di scuola per gli studenti di Biella tra grooming e osteopatia FOTO

Nell’ambito del Progetto “Il rapporto uomo cavallo volano per nuove professioni” con la rete di imprese Final Furlong, la classe III I Turismo dell’IIS E Bona, ha partecipato oggi lunedì 29 gennaio, alla settima lezione teorico pratica presso l’Ippica San Giorgio di Cerrione, accompagnati dalle professoresse Francesca Dalla Pozza e Silvia De Bianchi.

La giornata è iniziata in club house dove l’istruttore di III livello FISE Giorgio Zanetta ha rivisto con gli studenti gli argomenti trattati nelle precedenti lezioni ed in particolare la struttura anatomica del cavallo, le caratteristiche dell’apparato scheletrico e muscolare. Questa introduzione è servita per presentare l’intervento di Alessio Gazzetto, osteopata equino e atleta, invitato proprio per approfondire gli argomenti in programma e completare la formazione degli studenti dell’indirizzo sportivo. L'osteopata animale è infatti un professionista specializzato nel trattamento manuale di disturbi di postura, derivati da disfunzioni muscoloscheletriche e viscerali, negli animali; utilizza tecniche non invasive per migliorare la mobilità, alleviare dolori e favorire il benessere generale, intervenendo su squilibri strutturali o funzionali del corpo.

L'osteopatia animale è pertanto indicata per cavalli sportivi ma anche per i cani e altri animali domestici. Alessio ha quindi descritto ai ragazzi le similitudini dei trattamenti di osteopatia per l’uomo e per l’animale e dei benefici per entrambi tanto a livello terapeutico post infortunio come per il benessere preventivo. Gli studenti, incuriositi, hanno posto interessanti domande ad Alessio per scoprire obiettivi, difficoltà e soddisfazioni del suo lavoro ed il percorso formativo che lo ha portato a questa professione. Dalla teoria alla pratica: Alessio ha mostrato un trattamento su uno dei cavalli della scuderia accompagnando ogni azione pratica con una chiara spiegazione specifica. Gli studenti sono stati coinvolti direttamente nell’intervento scoprendo i benefici di questo trattamento sul cavallo che, oltre ad essere compagno di sport, è oggi considerato un atleta a tutti gli effetti. La mattinata per i ragazzi è proseguita con le attività di grooming e di gestione da terra del cavallo, come previsto dal loro progetto di FSL (Formazione Scuola Lavoro).

Ogni studente, dopo aver assistito alla spiegazione, si è esercitato indossando e togliendo la capezza al cavallo e facendo uscire e rientrare il cavallo in box, in sicurezza. A seguire la parte in sella, la più attesa e desiderata dai ragazzi, ha permesso a tutti di poter montare e migliorare la propria posizione esercitandosi con le andature del passo e del trotto, seguiti in ogni fase dai quattro istruttori del maneggio. Durante ogni lezione, oltre ad incrementare le conoscenze teoriche, i ragazzi aumentano la confidenza nella gestione del cavallo da terra ed acquisiscono maggior sicurezza in sella.La giornata si è piacevolmente conclusa in club house, davanti al camino acceso, con un tè caldo ed una buona merenda con prodotti del territorio.

Durante il prossimo incontro, il 23 febbraio, gli studenti accompagnati da Guide Equestri di Campagna FISE, assisteranno alle fasi di organizzazione per un buon trekking a cavallo, e con il cavallo, in preparazione all’evento del prossimo 8 marzo “Una domenica a cavallo alla scoperta di Ca’Riunci, in collaborazione con la quinta edizione del Festival delle Protagoniste del Gusto di Alchémica.