Festa della Candelora: Oropa celebra la tradizione

Lunedì 2 febbraio il Santuario di Oropa rinnova l’antica tradizione della Festa della Candelora, uno degli appuntamenti più sentiti della devozione popolare.

La celebrazione avrà inizio alle ore 10.15 davanti alla Basilica Antica, con la tradizionale processione, seguita dalla Santa Messa delle ore 10.30, che sarà presieduta dal Vescovo di Biella, Roberto Farinella.

La ricorrenza liturgica commemora la Presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, evento che la tradizione popolare ha denominato “Candelora” per il rito della benedizione delle candele. La candela è simbolo di Cristo, “luce per illuminare le genti”, come lo proclamò il vecchio Simeone accogliendo il Bambino nel Tempio.

La festa è conosciuta anche come Purificazione di Maria: secondo la legge ebraica, infatti, una donna era considerata impura per quaranta giorni dopo la nascita di un figlio maschio e doveva recarsi al Tempio per il rito di purificazione. Il 2 febbraio cade proprio quaranta giorni dopo il Natale.