Biella Trad ospita Maison Girault: dalla Bretagna il "canto a risposta"

Un pomeriggio dedicato alla voce come strumento musicale e collettivo, capace di accompagnare il canto e il ballo, nel segno della tradizione. È quanto propone Biella Trad, associazione di promozione sociale nata nel 2000 per la diffusione della musica e della cultura tradizionale, che domenica 1 febbraio ospiterà a Vergnasco il duo Maison Girault.

L’appuntamento è in programma alle ore 16 al Salone Polivalente di Vergnasco, in piazza Carlo Banino 1, nell’ambito degli scambi interculturali promossi dall’associazione. Protagonisti saranno Sylvain e Marius Girault, padre e figlio provenienti dalla Bretagna, interpreti esperti del chant à répondre, il canto a risposta della tradizione francese, affine e al tempo stesso parallelo al più noto kan ha diskan della Bretagna centrale.

Il duo, originario di Nantes, proporrà un repertorio che alterna composizioni originali — scritte e composte da Sylvain — a canti popolari della tradizione orale. Un’occasione che unirà ascolto e partecipazione: soci e simpatizzanti di Biella Trad potranno mettere in pratica quanto appreso nei corsi di danza tradizionale.

L'appuntamento si terrà a partire dalle ore 16 di domenica 1 febbraio.