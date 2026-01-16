“Mercatino nel cuore di Biella”: le casette di Piazza Vittorio Veneto aperte fino al 15 febbraio

La Giunta Comunale di Biella ha deliberato la prosecuzione dell’iniziativa “Mercatino nel cuore di Biella”, che animerà il centro cittadino nei fine settimana fino al 15 febbraio 2026, con una apertura straordinaria anche il venerdì 13 febbraio in occasione di San Valentino.

Il mercatino si trova in Piazza Vittorio Veneto Est, utilizza 10 casette di legno di proprietà comunale e sarà destinato ad attività commerciali, hobbistiche, creative, artigianali locali, associazioni di volontariato e alla somministrazione di alimenti e bevande di buona qualità. Non saranno ammessi prodotti della grande distribuzione.

La gestione e l’organizzazione delle casette sarà affidata alla APS Pro Loco Biella Valle Oropa. L'ente, come si legge nella delibera di giunta, sarà responsabile della selezione degli operatori, della loro gestione durante l’occupazione, della custodia delle casette e dei costi di manutenzione e utenze.

L’iniziativa rientra nel progetto di promozione e sviluppo commerciale del centro cittadino, con l’obiettivo di rivitalizzare le giornate del weekend e valorizzare l’artigianato locale.