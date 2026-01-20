Valdilana, torna a Trivero la fagiolata d'asporto della Pro Loco

Torna a Valdilana la tradizionale fagiolata realizzata dai volontari della Pro Loco di Trivero. L'appuntamento è dalle 11.30 di domenica 1° febbraio, con due punti di ritiro: la sede della Pro Loco, in frazione Gioia, e la piazza XXV Aprile, in località Ponzone. Per informazioni: 375.5567982 o 347.2203774.
