Brusnengo e Masserano in festa per Don Bosco

Comunità di Brusnengo e Masserano in festa per celebrare la figura di Don Bosco. Come da programma, avranno luogo due sante messe nelle chiese parrocchiali di Masserano (ore 10) e Brusnengo (ore 11.15). Seguirà il pranzo nell'oratorio di Brusnengo, aperto a tutti, mentre alle 14 avrà inizio lo spettacolo a lui dedicato. Alle 15, invece, oltre ai giochi per i più piccoli, si terrà un incontro rivolto ai genitori.
giovedì 29 gennaio
mercoledì 28 gennaio
martedì 27 gennaio
lunedì 26 gennaio
Biella
Fuga di Gas a Biella in via Belletti Bona
Non risultano feriti, e la situazione è ora sotto controllo