“Meglio di Niente? No.”, un incontro per parlare del futuro dell'ex ospedale di Biella

Il Comitato M come Matteotti, insieme a Better Places APS / HYDRO, organizza per venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 18.00 “Meglio di Niente? No.”, un incontro incentrato sulla proiezione pubblica del documentario L’Ospedale senza Infermi, dedicato alla storia e all’abbandono dell’ex Ospedale degli Infermi di Biella.



In vista della realizzazione di una scuola di Polizia presso il vecchio nosocomio cittadino, dopo la proiezione si terrà un dibattito con regole chiare per garantire tempi, rispetto e pluralismo: cittadine e cittadini, amministratori, forze politiche e rappresentanti istituzionali sono benvenute e benvenuti, a pari diritto, dentro uno spazio di confronto civile.



A seguire, aperitivo conviviale.



HYDRO, centro culturale gestito da Better Places APS, si trova presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, in via Cernaia, vicino al Terzo Paradiso.

Per info e contatti stampa: Luca Nobili, + 39 347 289 24 33, chiamare ore pasti, mcomematteotti@gmail.com, mcomematteotti.it