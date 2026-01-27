Torna la Nursind Run: sport e solidarietà a Pavignano

Dopo il successo della prima edizione nel 2025, domenica 1 febbraio 2026 Pavignano si prepara ad accogliere la seconda edizione della NURSIND RUN, la corsa non competitiva promossa dal sindacato delle professioni infermieristiche NURSIND, in collaborazione con le realtà del territorio.

Un appuntamento che unisce movimento, salute e partecipazione attiva, con un obiettivo chiaro e condiviso: sostenere l’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, attraverso una raccolta fondi destinata ai progetti per il miglioramento dell’assistenza sanitaria locale.

Dettagli dell’evento: Pavignano – Strada della Barazza (partenza fronte parco giochi) con ritrovo alle ore 14:00. Sono previste una corsa non competitiva e un mini giro per i bambini. La Corsa non competitiva è di circa 5 km con costo di Iscrizione: 5 €. La partenza e alle ore 15:00 Il Mini giro per bambini ha un percorso lungo circa 700 m. In questo caso l'iscrizione è di 3 € e la partenza sarà alle ore 14:30.

L’evento è aperto a tutti: runner, camminatori, famiglie, bambini e a chiunque voglia trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, all’insegna della condivisione e della solidarietà.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella, contribuendo a progetti concreti che migliorano la qualità delle cure e dei servizi per i pazienti.

Iscrizioni e contatti: Mario Esposito – 328 6297996