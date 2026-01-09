Dopo il successo a Biella, la storia dell’Arma arriva a Candelo con la mostra “Nei secoli fedele”

Dopo il grande interesse suscitato presso lo spazio espositivo della Provincia di Biella, la mostra itinerante “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” fa tappa a Candelo, nello storico Ricetto.

L’esposizione, curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello, sarà visitabile presso le Cantine di Crono (I Rua) all'interno del Ricetto di Candelo dal 17 gennaio al 1° febbraio 2026. L'iniziativa nasce per celebrare due traguardi fondamentali: il trentennale del Comando Provinciale Carabinieri di Biella e il centenario della sezione biellese dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Attraverso pannelli illustrativi, documenti e fotografie, la mostra traccia un arco temporale di oltre due secoli. Il percorso non è solo una cronistoria militare, ma un racconto umano: dal servizio quotidiano nei piccoli comuni alle operazioni di soccorso durante l’alluvione del 1968, fino alle moderne missioni internazionali.

«Siamo orgogliosi di ospitare questa importante iniziativa all'interno del nostro Ricetto – dichiara il Sindaco di Candelo Paolo Gelone –. Ringrazio sentitamente l'Arma dei Carabinieri, e in particolare il Comandante Provinciale Colonnello Marco Giacometti. Questa mostra non celebra solo un'istituzione, ma un pilastro della nostra sicurezza e della nostra coesione sociale. Invito caldamente tutta la cittadinanza, le famiglie e le scuole a partecipare per scoprire una storia che ci appartiene profondamente».

Ospitare la mostra a Candelo ha un valore e un significato particolare: tra le immagini simbolo della mostra spicca infatti uno scatto del 2024 realizzato proprio al Ricetto e utilizzato per la locandina. E i visitatori potranno inoltre scoprire curiosità su“I due carabinieri” (1984) di Carlo Verdone, che scelse anche il territorio di Candelo come set cinematografico del film. L'ingresso è libero e gratuito. Gli orari sono sabato e domenica, dalle 10 alle 22 (orario continuato).