Teatrando, storie da terre lontane: a Biella torna il Gran Tour delle Fiabe

È dedicato ai più piccoli lo spettacolo con cui la compagnia Teatrando inaugura il nuovo anno. Negli spazi della sede di via Ogliaro, a Biella, prende il via il 7° Gran Tour delle Fiabe, un percorso pensato per bambini a partire dai 4 anni che, tra gennaio e febbraio, accompagnerà il pubblico in due diversi itinerari tra racconti e tradizioni di terre lontane.

Anche quest’anno l’esperienza è concepita come un percorso semi-itinerante: i piccoli spettatori inizieranno con una breve esplorazione degli spazi della compagnia, per poi raggiungere la sala teatrale riscaldata, dove prenderanno forma le letture sceneggiate, animate e dinamiche.

Il primo itinerario, “Storie dal Sud del mondo”, è in programma nei prossimi fine settimana di sabato 24 e domenica 25 gennaio e sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. Le fiabe, scelte e dirette da Simona Romagnoli, arrivano dal Sud Africa e dall’America del Sud, con racconti popolati da re, stregoni, divinità protettrici, animali e personaggi tratti dalla tradizione.

A febbraio sarà invece la volta di “Storie dall’Oriente”, in calendario sabato 7, domenica 8, sabato 14 e domenica 15 febbraio. Selezionate e dirette da Claudio Nicolai, le fiabe accompagneranno il pubblico in un viaggio ideale dalla Persia al Giappone, passando per India e Vietnam, con protagonisti che riescono a superare la prepotenza grazie all’intelligenza e alla perseveranza.

Per ogni appuntamento sono previsti due ingressi a gruppi, alle 15.00 e alle 16.15; il percorso dura circa un’ora.

Per maggiori informazioni: 333.5283350; WhatsApp 331.7473960.