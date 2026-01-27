Apre a Biella "Best Auto": inaugurazione il 31 gennaio FOTO e VIDEO

A Biella apre le porte Best Auto, nuovo autosalone gestito da Andrea Bagatello che avvia una nuova fase del proprio percorso professionale nel settore automobilistico.

La sede è in via Valle d’Aosta 2, dove Bagatello continuerà a coltivare la sua passione per questo mestiere, mantenendo l’attenzione e la cura che hanno contraddistinto il suo lavoro negli anni. Un progetto che nasce dalla volontà di crescere e mettersi in gioco, condividendo con il territorio un nuovo inizio: "Se hai piacere, passa a trovarmi: sarò felice di accoglierti".

L’inaugurazione è in programma sabato 31 gennaio. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori aggiornamenti, mentre l’invito è già aperto a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la nuova realtà.

L’offerta di Best Auto si concentra su vetture di largo utilizzo: utilitarie, city car, SUV per la famiglia e monovolume. Particolare attenzione è riservata al comparto dell’usato e dei veicoli a chilometri zero. L’autosalone dispone di un’area privata dedicata ai parcheggi e agli spazi espositivi, con un’ampia selezione di vetture pensata per soddisfare esigenze differenti.

Best Auto - Biella, via Valle d’Aosta 2

Vedi qui le nostre offerte: Best Auto Srl

Tel. 329 846 2479