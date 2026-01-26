Miagliano, concluso il cantiere del rio "del lavatoio"

Terminato a Miagliano il cantiere riferito al rio/versante Lavatoio Poma: la zona oggetto degli interventi è situata tra il breve tratto di versante, posto alle spalle del lavatoio storico Poma 1911, ricompreso tra il sentiero a mezza costa della Madonna e la sottostante piana. Le opere realizzate sono finalizzate al ripristino della funzionalità idraulica e della messa in sicurezza idrogeologica dell’impluvio, attraverso il quale le portate derivate dal rio alimentano il lavatoio.

In sintesi gli interventi hanno previsto il contenimento del terreno ai piedi della cascata, l’ampliamento del compluvio il cui fondale è stato rivestito di massi e pietrame e la costruzioni di spondali formati da palificate e viminate, lungo entrambe le sponde, al scopo di contrastare l'eventuale franamento del terreno. Gli interventi hanno anche riguardato ulteriori operazioni più a valle con la creazione di una nuova vasca di sedimentazione atta ad accogliere il materiale terroso trascinato dalla corrente.

Il progetto, rientrante nel perimetro degli interventi preventivi al dissesto idrogeologico, trova regia in seno alla Unione Montana “Valle del Cervo – La Bürsch e ha visto un impegno complessivo per 23.000 euro, finanziati tramite l'ammissione ai fondi EGATO n 2 per l'annualità 2021.