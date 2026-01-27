A Benna è tutto pronto per la Fagiolata Alpina

Conto alla rovescia per la Fagiolata Alpina di Benna, in programma dalle 12.30 di domenica 1° febbraio. Il pranzo di comunità., che vedrà un ricco menù, si terrà nella sede del gruppo delle penne nere. Un'occasione per trascorrere tutti assieme uno dei momenti più importanti della tradizione biellese.
