Borriana si prepara alla fagiolata con la raccolta delle offerte

Domenica 1 febbraio 2026 torna a Borriana la tradizionale fagiolata, un appuntamento culinario e sociale molto atteso dalla comunità, organizzato dal Gruppo Alpini.

La giornata prenderà il via già di prima mattina con la preparazione e la cottura della ricca zuppa di fagioli con carne, che verrà servita nel primo pomeriggio. La fagiolata non è solo un momento per gustare un piatto tipico, ma anche un’occasione per ritrovarsi, condividere e sostenere il paese, seguendo una tradizione che si rinnova da generazioni.

In vista dell’evento, domenica 25 gennaio gli Alpini faranno il giro delle case per raccogliere offerte in cambio del buono che permetterà di ritirare la fagiolata.