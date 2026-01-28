CSEN Biella, settimana intensiva per il Dojo Mushin

Si è appena conclusa una settimana di allenamento per il gruppo Mushin di Valdilana, associazione affiliata CSEN, con sede principale a Valle Mosso, e con corsi a Biella e Ponzone. Da lunedì a sabato gli allenamenti si sono tenuti presso il Dojo, con lezioni tradizionali e lezioni alternative e particolari, tra cui una in esterna nel bosco vicino alla scuola. Nonostante le due ore di allenamento giornaliero, c’è stata una partecipazione molto alta considerando il periodo, con ben 22 partecipanti di ogni età, tra cui molte persone che affrontavano questa “sfida” per la prima volta.

La settimana si è conclusa con il tradizionale raduno di recupero di domenica presso la palestra comunale di Ronco, a Valdilana. Quest’ultimo é un evento gratuito offerto esclusivamente agli associati, organizzato per recuperare le ore di allenamento perse durante le festività tra dicembre e gennaio. Qui si sono “radunati” allievi provenienti da tutti i corsi gestiti dall’Asd Mushin che, nonostante le assenze, ha visto una buona partecipazione. L’allenamento è durato 4 ore ma grazie alla ormai classica gestione divisa per gruppi, con insegnanti che si alternavano, così come le materie trattate, la mattina é letteralmente volata, chiudendosi con l’attesissima prova di Tameshiwari (le prove di rottura di tavolette o altro). Ovviamente l’entusiasmo e la soddisfazione di riuscire a superare questa particolare ma caratteristica prova, si vedeva negli occhi di tutti, soprattutto nei giovanissimi.

Piccole cose ma di profondo valore per accrescere autostima e determinazione. Il calendario di questa stagione vede i karateka del gruppo Mushin impegnatissimi ma oggi si godono questa prima iniziativa del 2026 in attesa delle prossime iniziative in programma. Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno, e un ringraziamento ai genitori èper la disponibilità e per la presenza ad assistere i propri figli nelle numerose ore di allenamento!