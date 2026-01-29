Weekend ridotto per TeamVolley, ma l’Under18 Eccellenza torna alla vittoria FOTO

Un weekend di pausa per Serie B2 e Prima Divisione, ma non per le altre squadre del Settore Giovanile del TeamVolley. Il Generali torna alla vittoria nel girone di Under18 Eccellenza .

UNDER18 ECCELLENZA

Under18 ECCELLENZA - 11a giornata [Recupero]

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Euroadhesiv Omegna Pallavolo 0-3

(17-25/9-25/25-27)

Under18 ECCELLENZA - 14a giornata

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Alessandria Volley 3-1

(25-19/25-22/19-25/25-12)

Coach Ivan TURCICH: «Due partite in due giorni, lo yin e lo yang. Omegna era un’avversaria tosta, ma purtroppo quando abbiamo potuto imporci – e non sempre ci è stato concesso - non siamo riuscite a concretizzare. Nel terzo set siamo state addirittura sul +8 e abbiamo ceduto ai vantaggi. A volte la paura di perdere è superiore a quella di vincere. Contro Alessandria – reduce dal 3-0 contro Issa Novara – è stata una bella gara. Non avevamo a disposizione Virginia Sola, quindi ci mancava qualche centimetro in attacco. La formazione era abbastanza inedita, con Lucia Paniccia che da libero è passata a schiacciatrice: le faccio i complimenti per il sacrificio e la prestazione. Ci tengo a congratularmi però con l’intera squadra per la reazione mostrata nell’arco di 24 ore, in cui ha cambiato il modo di approcciare il pallone. Nel secondo impegno siamo stati quasi sempre al comando, pur non avendo giocato benissimo il terzo parziale. Un piccolo “in bocca al lupo” va alla giocatrice avversaria Rebecca Rapetti, infortunatasi nel quarto set».

UNDER16 ECCELLENZA

Under16 ECCELLENZA - 14a giornata

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo ITOF Novara – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0

(25-15/25-16/25-12)

Coach Marco ALLORTO: «Quella di Novara era l’ultima partita nel calendario della prima fase di campionato. Purtroppo, abbiamo concluso con una prestazione al di sotto delle nostre capacità. Il problema è che non riusciamo a trovare il ritmo durante la gara, e questo comporta un aumento dei nostri errori nelle fasi di side out e di break. Una gara da cancellare».

UNDER14

Under14 Girone C - 10a giornata

Palestra L.S. “A. Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo – CONAD TEAMVOLLEY 3-1

(25-17/22-25/25-15/25-15)

Coach Benedetta DAFFARA: «La partita di sabato ha chiuso la prima fase di campionato, dato che per passare al turno successivo serviva una vittoria per 3-0. Il primo set è stato piuttosto lento, purtroppo: il ritmo non è stato sufficiente per arrivare a 25. La pallavolo vista in campo è stata comunque migliore rispetto a quella di inizio anno, un po’ del lavoro fatto in palestra si è apprezzato. I dettagli su cui insistere sono però ancora molti: gli allenamenti continueranno nel segno della precisione, dell’intensità e di una certa qualità».

UNDER12

Under12 Girone D - 2a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY – Multimed Volley Vercelli 3-0

(25-15/25-14/25-23)

Coach Cristina ZOIA: «Prima uscita casalinga delle nostre ragazze e vittoria netta. Nei set iniziali siamo state sempre in vantaggio, si è visto già un netto miglioramento rispetto alla partita precedente. Con molto più coraggio, le giocatrici sono riuscite ad esprimersi sugli stessi livelli degli allenamenti settimanali, mettendo insieme diversi punti in battuta e in attacco. Anche nel terzo parziale siamo riuscite ad imporci, nonostante qualche errore di disattenzione in più e uno scarto minimo. Di sicuro c’è ancora tanto lavoro da fare in palestra, ma siamo molto soddisfatti del gioco espresso dalle nostre ragazze e della vittoria».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Prima Divisione TST

Sabato 31/1, ore 18. Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – BOTALLA TEAMVOLLEY

Domenica 1°/2, ore 11.30. Palasport di Gattinara (VC)

Volley Gattinara – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under12

Sabato 31/1, ore 10. Palasport di Lessona (BI)

BIGMAT TEAMVOLLEY – GS Tollegno