A Gaglianico Montagnoli 4et in concerto

Sabato 31 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium di Gaglianico continuano gli appuntamenti musicali con un concerto di alto livello del gruppo Montagnoli 4et, un quartetto d'eccezione composto dai musicisti di fama nazionale: Claudio Montagnoli alla batteria, Fabio Buonarota alla tromba, Valter Calafiore al piano, Roberto Pettinato al contrabbasso che si esibiranno in un repertorio prettamente soul funk.

Il soul funk nasce negli Stati Uniti a metà anni '60 con James Brown, considerato il padre fondatore che spostò il focus della melodia al Groove e al ritmo pulsante che poi esplose negli anni '70 come espressione di orgoglio afroamericano mescolando Gospel, Jazz e Reb.

Il quartetto proporrà quindi una fusione tra i due stili soul e funk.



L'ingresso è libero.



E' gradita la prenotazione al nr.cell.3382485262