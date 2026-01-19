 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 16 al 18 gennaio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Cronaca

- Tamponamento su corso Lago Maggiore a Biella: donna in ospedale

- Vigliano, illeso il conducente dell'auto ribaltata

- Scontro tra auto a Valle Mosso, un conducente fugge dopo l’impatto

- Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso FOTO

Attualità

- NIS2 – Framework ISO 27001 o NIST? La guida strategica per le aziende

- Dazi e settore vinicolo: il Biellese regge la prova del mercato americano

- Spostamento del mercato a Biella, se ne parla in consiglio comunale

- Emergenza Ucraina, per i profughi i bus restano gratuiti

- Diritti comunali per trasporto salme a Ponderano, Locca: "Devo prioritariamente tutelare le esigenze del mio comune"

- Scuola, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

- Pericolo valanghe in aumento: Biellese a rischio "moderato" e "marcato"

Eventi

- Winter Brich Trail: una serata sulla cultura del territorio con due testimonial d’eccezione VIDEO

- Nicole Orlando, campionessa biellese, premiata al Quirinale

- Candelo celebra Sant’Antonio Abate: questa mattina la tradizionale sfilata FOTO e VIDEO

- Biella, la Polizia Locale celebra il Santo Patrono: il messaggio del Vescovo per San Sebastiano FOTO

- Sant’Antonio Abate, a Salussola due giorni di festa FOTO

Costume e società

- Giovani, creatività e innovazione: Biella al centro del nuovo progetto regionale FOTO

- Palazzo Oropa: Carlo Quaglino e Kamila Tavares Vendraminetto presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi

- "B come Bontà": il nuovo episodio dell'alfAlberto VIDEO

Redazione, G. Ch.

