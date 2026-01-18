Spostamento del mercato a Biella, se ne parla in consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Biella è convocato in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno 27 gennaio 2026 alle ore 14.30, presso la sala per le adunanze consiliari di Palazzo Oropa. La riunione affronterà, in apertura, due mozioni principali:

“Trasparenza senza scadenza” – proposta per l’istituzione di un archivio digitale permanente e il recupero della memoria storica dell’ente e "Iniziative per la sicurezza e contro la violenza sulle donne".

A seguire, saranno trattate le interrogazioni presentate dai consiglieri, tra cui:

"Via Italia: Serie A e Serie B?" presentata dai gruppi Buongiorno Biella e Costruiamo Biella. “L’anno vecchio è finito, ormai, ma qualcosa ancora qui non va” – a firma di Biella C’è, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle; “Visser sanza ‘nfamia e sanza lodo” – da Biella C’è, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico; "Attivazione di un canale WhatsApp istituzionale del Comune di Biella" proposta dai gruppi Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Biella C’è; Sostituzione dell’albero abbattuto in Viale Matteotti, luminarie a Piazza Curiel, spostamento del mercato cittadino principale, sicurezza dei pedoni e altri temi di interesse locale.

I lavori del Consiglio termineranno alle ore 18.30, o comunque al termine della discussione sulle interrogazioni.