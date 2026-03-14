Biella, al Centro Dinamico nasce “Lo Scrigno dei Ricordi”: laboratorio di poesia e scrittura

A Biella prende forma un nuovo progetto dedicato alla memoria, alla creatività e alle storie di vita. Si chiama “Lo Scrigno dei Ricordi”, laboratorio di poesia e scrittura che sarà presentato mercoledì 19 marzo alle ore 16 al Centro Dinamico di Biella, in via Delleani 34.

L’iniziativa è promossa dal Centro Dinamico di Biella in collaborazione con la Fondazione Clelio Angelino – LaborARTE e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio accogliente dove le persone possano riscoprire i propri ricordi e trasformarli in parole, immagini e racconti. Attraverso scrittura, disegno e collage, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso creativo che porterà alla realizzazione di un libro personale costruito con le proprie mani, capace di custodire memorie ed emozioni. Il laboratorio sarà condotto da Nicola Miccichè, della Fondazione Clelio Angelino – LaborARTE, e sarà aperto a tutti coloro che desiderano raccontare e custodire la propria storia: non sono richieste particolari competenze di scrittura, ma soltanto il desiderio di condividere ricordi e frammenti di vita.

La presentazione del laboratorio sarà aperta alla cittadinanza e rappresenterà un momento per conoscere più da vicino il progetto e le sue finalità.