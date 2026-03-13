Che ne dite di adottare una bassottina stupenda e una Cirneca dell’Etna meravigliosa? FOTO

Perché adottare Miriam e Marta?

Prima di tutto perché sono bellissime: una bassottina stupenda e una Cirneca dell’Etna meravigliosa. Poi perché vi fanno risparmiare i soldi del cinema!

Guardarle è uno spettacolo continuo. Altro che serie TV. Perché vi fanno compagnia, con loro non sarete mai più soli. Perché vi rimettono in forma!

Palestra? Ma quale palestra. Basta uscire con loro e fare delle belle, lunghissime passeggiate. Volete aumentare la vostra vita sociale? E cosa c’è di meglio di un cane? Due!

Con loro conoscerete un sacco di belle persone. perché chi ama gli animali di solito è proprio una bella persona. E poi… basta guardarli negli occhi.

Se mi chiedete perché adottarle, la risposta è semplice: se amate gli animali, il motivo lo avete già trovato

Miriam ha un anno, è una bassottina sterilizzata. Marta ha un anno e mezzo, è una Cirneca dell’Etna sterilizzata.

Sono in stallo a Biella.

Per informazioni potete contattare zia Silvia dell'associazione Bulli e Pule con la Coda ODV al 340 9087029.

Se non risponde, mandate un WhatsApp con una breve presentazione.

Ciao ciao!