Torna la “Piazzo Cost to Cost” tra le coste e i palazzi storici del Piazzo con un nuovo percorso

Biella – Sabato 21 marzo 2026 torna uno degli appuntamenti podistici più caratteristici della città: la Piazzo Cost to Cost, gara podistica competitiva e non competitiva organizzata dall’associazione Gli Amici del Piazzo. La manifestazione si svolgerà nel suggestivo borgo storico del Piazzo di Biella con partenza fissata alle ore 15.00 da Piazza Cisterna, mentre il ritrovo degli atleti è previsto a partire dalle ore 13.00.

La grande novità dell’edizione 2026 sarà il nuovo percorso, completamente rinnovato e ancora più spettacolare: i partecipanti attraverseranno infatti alcuni dei luoghi storici più affascinanti del Piazzo passando all’interno dei giardini di Palazzo Gromo Losa e all’interno di Palazzo La Marmora e dei suoi giardini.

Il tracciato, di circa 7 chilometri, si sviluppa lungo le caratteristiche coste del Piazzo, con continui saliscendi che rendono la gara tecnica e spettacolare sia per gli atleti sia per il pubblico. La manifestazione prevede una gara competitiva, riservata agli atleti tesserati FIDAL, RunCard FIDAL e RunCard EPS, e una gara non competitiva aperta a tutti, che non richiede certificato medico. Lo scorso anno la manifestazione ha registrato un grande successo con circa 300 partecipanti, un risultato che gli organizzatori sperano di superare in questa nuova edizione. Tra le iniziative collaterali torna anche “Attacco al Castello”, una gara gratuita dedicata ai bambini under 10 che si svolgerà 30 minuti prima della partenza ufficiale.

Il costo di iscrizione è di 10 euro e comprende la maglietta ufficiale della gara e un buono birra, garantiti ai primi 250 iscritti. Le iscrizioni sono aperte dall’8 febbraio al 19 marzo tramite il portale iRunning. La gara competitiva prevede inoltre un montepremi complessivo di 700 euro con premiazioni per i primi classificati delle varie categorie. La Piazzo Cost to Cost si conferma così come una manifestazione capace di unire sport, valorizzazione del territorio e scoperta del patrimonio storico del Piazzo