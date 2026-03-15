Maltempo, oltre 35 interventi dal pomeriggio di ieri: Cossatese e Biellese orientale le zone più colpite

Sono stati oltre 35 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per eventi legati al maltempo dal primo pomeriggio di ieri, 14 marzo, fino alle 13 di oggi. Anche in questo caso, le intense precipitazioni hanno causato disagi alla viabilità e, in alcuni casi, danni.

In campo le squadre di Biella, Cossato e Ponzone in molte aree della provincia: le zone più colpite sono state la città di Biella, il Cossatese, il territorio di Valdilana e l'alta Valsessera. Nella maggior parte dei casi sono state piante cadute a terra o sui cavi dell'energia elettrica, insieme ad allagamenti e sinistri stradali.

Come previsto dal bollettino dell'Arpa Piemonte, la situazione sta pian piano tornando alla normalità dopo l'ondata di maltempo di queste ore.