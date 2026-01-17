Tamponamento su corso Lago Maggiore a Biella: donna in ospedale

Incidente stradale nella serata di ieri venerdì 16 gennaio a Biella, intorno alle 22.20, lungo corso Lago Maggiore. In un primo momento sembrava si trattasse di un incidente senza feriti. Successivamente, però, è intervenuto il 118, contattato per una donna ferita.

Dagli accertamenti è emerso che nel sinistro sono rimaste coinvolte una Ford EcoSport, condotta da una donna nata nel 1960, residente a Biella, e una Ford Fiesta, guidata da una donna del 1999, residente a Bioglio. E proprio quest’ultima è stata trasportata in ospedale per un lieve dolore alla spalla.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.