In Valle Cervo c'è la neve: rinviata la Biella-Campiglia-Piedicavallo

Con estremo rammarico, l'organizzazione della Biella-Campiglia-Piedicavallo annuncia il rinvio della gara podistica prevista per domenica 14 marzo. La decisione, sofferta ma inevitabile, è stata presa per tutelare la sicurezza degli atleti, dei volontari e di tutto il personale coinvolto.

Attualmente, la zona d'arrivo a Piedicavallo (1000m di quota) è interessata da abbondanti nevicate che hanno già raggiunto anche le quote più basse, coprendo oltre metà del tracciato di gara. Le previsioni per la notte indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche, rendendo impossibile garantire il regolare svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. Iscrizioni e pagamenti Ringraziamo sentitamente tutti i podisti che avevano confermato la propria partecipazione.

Ricordiamo che, per nostra scelta organizzativa, il pagamento della quota avviene sempre al momento del ritiro del pettorale: pertanto, nulla è dovuto da parte degli iscritti per la gara rinviata. Possibile recupero Non vogliamo che la tradizione della Biella-Piedicavallo si fermi qui.

Nei prossimi giorni valuteremo la fattibilità di un recupero in altra data, studiando attentamente il calendario per evitare sovrapposizioni con altri eventi del calendario FIDAL. Rimanete sintonizzati sui nostri canali ufficiali per ogni ulteriore aggiornamento.