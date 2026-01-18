Nicole Orlando, campionessa biellese, premiata al Quirinale

La campionessa biellese della FISDIR, Nicole Orlando, riceverà un prestigioso riconoscimento il 21 gennaio dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’atleta sarà premiata insieme agli altri atleti paralimpici che nel corso del 2025 hanno conquistato titoli mondiali.
La cerimonia si terrà presso il Palazzo del Quirinale, simbolo dell’eccellenza sportiva italiana e della valorizzazione dei meriti dei nostri campioni. Nicole Orlando, originaria di Biella, rappresenta un esempio di talento e determinazione nello sport paralimpico, portando con orgoglio il nome della sua città anche a livello internazionale.
Questo riconoscimento si aggiunge a una carriera costellata di successi, che continua a ispirare giovani atleti e appassionati di tutto il Paese.
L'atleta biellese nei giorni scorsi è stata tra i tedofori che hanno portato a Biella la fiaccola olimpica.