Bocce, in Serie A Gaglianico strappa un pari con la capolista Ivrea

Nel campionato di Serie A, sabato al "Città di Biella" il Crc Gaglianico Botalla Formaggi ha messo alle corde la capolista BRB Ivrea, costringendola al pareggio 12-12. La squadra di Sandro Bonino ha subito iniziato nel modo giusto vincendo la prima fase di prove 6-2.

Luca Negro nel tiro combianto ha vinto contro il troppo impreciso Gabriele Graziano 25-21, la coppia con Davide Manolino, Sivano Cibrario si è imposta 6-1, bravissimo Davide Sari contro Luigi Grattapaglia 10-3. Solo la terna con Davide Ponzo, Denis Pautassi, Simone Ariaudo ha lasciato il campo sconfitta 4-10. Ma è nella fase centrale che si sono concentrate le maggiori emozioni. Doppio pareggio nelle prove veloci, in staffetta Stefano Pegoraro e Davide Sari con 49 su 59 hanno diviso i punti con Matteo Golfetto, Emanuele Ferrero 49 su 60.

Nel tiro progressivo Pegoraro e Golfetto hanno concluso entrambi con 44 su 50. Nei tiri di precisione si è rinnovata a sfida tra Negro e Graziano ma è stato l'ex gaglianichese a prendersi la rivincita con 27-20. Manolino invece ha pareggiato l'altro tiro di precisione 18-18 contro Grattapaglia.

All'ultimo turno di prove il Crc Gaglianico si è presentato in vantaggio 9-7. Ma non è bastato per vincere, perchè Graziano ha di nuovo sconfitto Negro 11-1, Grattapaglia e Dergibus hanno vinto contro Manolino e Ponzo 4-2. Per il Crc sono andati a punti, Sari e Cibrario in coppia 5-2 e Ariaudo che ha centrato l'ennesimo pareggio della partita, 7-7 contro Nari.

Risultati 15ª giornata: Quadrifoglio Udine-Marenese Treviso 14-10, Crc Gaglianico-Brb Ivrea 12-12, La Perosina Torino-Chiavarese Genova 13-11, Noventa Venezia-Auxilium Cuneo 15-9, Nus Aosta-Mondovì Cuneo 18-6.

Classifica: Brb Ivrea 54, La Perosina 49, Chiavarese 39, Gaglianico 38, Noventa 27, Mondovì 25, Marenese 20, Auxilium 16, Nus 16, Quadrifoglio 16.