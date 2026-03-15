“Innovazione in sanità per la salute”: evento del Lions Club Bugella Civitas e ASL BI dedicato alla Cardiologia

Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 18, presso il Circolo Sociale Biellese, si terrà il terzo appuntamento della Rassegna “Innovazione in Sanità per la Salute. I cittadini incontrano i Professionisti dell’ASL BI”, ideata e promossa dal Lions Club Bugella Civitas in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella e con il patrocinio dei Comuni di Biella e Gifflenga, di FAND – Associazione italiana diabetici di Biella e Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

Durante la serata si approfondirà in particolare il tema della Cardiologia di Genere con il dottor Andrea Rognoni, Direttore del Dipartimento di Medicina e Urgenza e Direttore della Struttura Complessa Cardiologia – UTIC dell’ASL di Biella e con una rappresentanza dello staff medico del reparto, Marta Leverone, Biondino Marenna e Fabiana Patti.

In ambito medico è sempre più riconosciuta l’importanza di tenere in considerazione le differenze di sesso e di genere, in quanto influenzano lo stato di salute e di malattia dell’individuo e indirizzano le scelte dello Specialista verso percorsi di cura personalizzati in base alla persona. Nel corso dell’incontro i cardiologi affronteranno il tema dal punto di vista del Cardiologo, con particolare riferimento alle tecniche e agli approcci innovativi specifici in base al genere.

La Cardiologia di Genere studia come sesso (biologia) e genere (fattori socio-culturali) influenzino le malattie cardiovascolari, che si manifestano e curano diversamente in uomini e donne. Le donne spesso presentano sintomi atipici, una maggiore incidenza di fattori di rischio specifici (es. gravidanza, menopausa precoce) e sviluppano patologie diverse, richiedendo diagnosi e approcci terapeutici personalizzati.

In conclusione, verranno inoltre fornite ai partecipanti le indicazioni per autovalutare il proprio rischio cardiologico.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo solidale con i professionisti, fino ad esaurimento posti, su prenotazione all’indirizzo eventi@aslbi.piemonte.it.