“Città per le Donne 2026”: nel Biellese ancora tanti eventi al femminile

Il calendario “Città per le Donne 2026” è ancora molto ricco.
Tra gli appuntamenti di approfondimento ancora in programma spiccano quelli dedicati alla salute: il 17 marzo a Biella si parlerà di medicina di genere alla Cascina Oremo, mentre il 18 marzo al CTV Sala Colonne si terrà un incontro sui disturbi urinari nella donna, con focus su prevenzione e consigli.
Il 21 marzo la Fondazione Pistoletto ospiterà un pomeriggio dedicato alla poesia femminile, mentre il 22 marzo si terrà la Local March for Gaza, camminata di quattro ore tra Masserano e Casapinta promossa da Donne in Cammino per la Pace.
Il 26 marzo a Biella appuntamento con il caffè letterario dedicato al libro “L’evento” di Annie Ernaux. Il 29 marzo, in occasione del 560° anniversario delle nozze di Tomena Avogadro di Cerrione, il Centro Culturale Conti Avogadro ospiterà un evento commemorativo.
La rassegna proseguirà anche ad aprile: il 10 aprile alla Biblioteca Civica di Biella si terrà l’incontro “Sulle donne. La parola agli uomini”, dedicato al punto di vista maschile sulla parità di genere, mentre l’11 aprile a Candelo verrà presentato il libro “La passione, testimonianze per i giovani”.