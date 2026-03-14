Biella: Referendum giustizia, il dibattito di UCID FOTO e VIDEO

Sala gremita e pubblico partecipe per l’incontro che si è tenuto questa mattina, sabato 14 marzo dal titolo “Conoscere per deliberare – Referendum Giustizia” presso il Seminario Vescovile di Biella. A una settimana dal voto, la sezione di Biella dell’U.C.I.D. – Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti ha promosso un momento di approfondimento e confronto pubblico con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti utili per orientarsi in una scelta di voto importante.

I lavori sono stati aperti dal presidente dell’U.C.I.D. di Biella, Vittorio Donati, che ha ringraziato il Seminario Vescovile per l’ospitalità. Nel suo intervento introduttivo ha ribadito il significato dell’iniziativa, nata con l’intento di affrontare un tema costituzionale non di facile lettura e di aiutare il pubblico a comprendere meglio i contenuti del referendum per maturare una scelta consapevole. Donati ha inoltre rivolto un esplicito invito alla partecipazione democratica, sottolineando l’importanza di recarsi alle urne e di non lasciare spazio all’astensionismo.

Il dibattito, molto partecipato anche in relazione alla vicinanza della consultazione referendaria, ha visto la presenza di due avvocati biellesi: Alessandra Guarini per il “sì” e Giovanna Prato per il “no”. Entrambe hanno svolto con grande efficacia il ruolo di relatrici, presentando le rispettive posizioni con competenza, equilibrio e chiarezza.

Nel corso dell’incontro le due professioniste hanno risposto alle numerose domande del pubblico, affrontando i diversi aspetti del quesito referendario attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, particolarmente adatto a un dibattito pubblico di questo tipo. Il confronto si è sviluppato in modo vivace ma sempre rispettoso, contribuendo a rendere l’incontro un momento di informazione e approfondimento molto apprezzato dai presenti.

Al termine della mattinata, l’U.C.I.D. ha offerto ai partecipanti un aperitivo conclusivo, occasione informale per proseguire il dialogo e salutare le relatrici, chiudendo così un evento che ha registrato una significativa partecipazione e un vivo interesse da parte della cittadinanza.