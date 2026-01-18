"B come Bontà": il nuovo episodio dell'alfAlberto VIDEO

Prosegue il percorso di riflessione promosso da Alberto Antonello con la rubrica video settimanale “alfAlberto”, un progetto che associa una parola significativa dell’esperienza umana a ogni lettera dell’alfabeto. Dopo l'uscita "A come Amore", dedicata al valore profondo dell’amore nella vita quotidiana, oggi è il turno di Bontà.
Nel nuovo contributo, il pastore della Chiesa evangelica della Riconciliazione di Biella propone una riflessione sulla bontà come forza silenziosa ma potente. Come spiegato da Antonello, la bontà non cerca applausi né clamore, ma lascia un segno ovunque passi: è un gesto di coraggio, un’affermazione concreta di uguaglianza tra le persone. Non è debolezza, bensì una scelta controcorrente che si manifesta nei piccoli gesti quotidiani: dal sorriso inatteso all’aiuto offerto senza condizioni.
Gesù rifiuta l’etichetta di “buono”, ricordando che “nessuno è buono tranne Dio”. Le azioni buone arricchiscono chi le compie e contribuiscono a seminare benedizioni nel futuro di chi le riceve.