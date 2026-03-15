Storia della integrazione europea, se ne parla a Cavaglià, giovani a rapporto

Il 18 marzo 2026 a Cavaglià, al Salone Polivalente la Dottoressa Gabriella Bigatti, Project Manager del progetto EUROGIOVANI ed è promosso dal Comune di Cerrione (capofila) e coinvolge una rete ampia di Comuni partner – Sandigliano, Ponderano, Salussola, Dorzano, Zim, esperta di politiche europee ed europrogettazione, sarà Relatore del Seminario “Istituzioni EU e Storia della integrazione europea”



Evento organizzato con i Comuni di Cavaglià e Cerrione e l’Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” / Sede di Cavaglià – Istituto Alberghiero “E. Zegna”, destinato agli alunni dell’Istituto Alberghiero ed ai giovani del territorio (15/34 anni) interessati.



Tale incontro formativo è inserito nell’ambito del PROGETTO EUROGIOVANI ed è promosso dal Comune di Cerrione (capofila) e coinvolge una rete ampia di Comuni partner – Sandigliano, Ponderano, Salussola, Dorzano, Zimone, Cavaglià, Occhieppo Superiore, Roppolo, Borriana – insieme ad ANCI Piemonte, Istituti scolastici biellesi, associazioni del Terzo Settore e CCR ragazzi.

