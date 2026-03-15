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EVENTI | 15 marzo 2026, 07:20

Tante cose da fare a Biella oggi domenica 15 marzo

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Tante cose da fare a Biella oggi 15 marzo

Tante cose da fare a Biella oggi 15 marzo

Domenica 15 marzo

- Biella, Palazzo Gromo Losa, asta benefica progetto Emergenza Freddo ore 16,30

- Candelo, Sabati del Ricetto

- Candelo, a partire dalle ore 15:00, l’Oratorio di San Pietro si trasformerà in un tripudio di colori, musica e giochi per il carnevale dei bambini

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Massazza, Laboratorio Arte terapia dalle 15,30 in biblioteca (evento Città per le donne)

- Candelo, esposizione quadri per la Festa della Donna di " Culturalmente" 10/12- 15/18

- Ponzone, I Film al Giletti ore 16

- Biella, piazzale Cerruti, Circo Peppino Medini

- Valdilana, Polenta e baccalà da asporto dalle 11 in frazione Gioia, e in Frazione Ponzone

MOSTRE

- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile

- Vigliano, in Biblioteca  mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16. 


 

s.zo.

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