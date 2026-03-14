Biella celebra la Giornata mondiale del rene: Pichetto alla consegna di una borsa di studio a Roberto Matta FOTO e VIDEO

La camminata prevista per oggi, sabato 14 marzo, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata mondiale del rene è stata rinviata al 29 marzo a causa della pioggia. Nonostante il maltempo, il programma della giornata si è comunque svolto con un momento istituzionale nel pomeriggio.

Alle ore 14, infatti, presso la Sala del Consiglio Comunale di Biella, si è tenuto un incontro dedicato ai temi ambiente, nutrizione e attività fisica, con la presenza delle autorità e la consegna di una borsa di studio.

Durante l’evento è stato inoltre premiato il biologo nutrizionista Roberto Matta, riconoscimento consegnato dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Biella Marzio Olivero con l’assessore Domenico Gallello.

Nel suo intervento il Ministro anche anche ricordato i suoi anni in consiglio comunale proprio nella sala dove si è svolta la cerimonia.

La giornata proseguirà in serata con un gesto simbolico nel cuore della città: il Battistero di Biella sarà illuminato di verde dalle ore 18 fino alle 2 di notte, colore scelto per richiamare il legame tra salute e ambiente. L’iniziativa è realizzata con il supporto della Fondazione Italiana del Rene, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e degli stili di vita sani.