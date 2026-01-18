Biella, la Polizia Locale celebra il Santo Patrono: il messaggio del Vescovo per San Sebastiano FOTO

Si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 18 gennaio, nella chiesa di San Sebastiano a Biella, la Santa Messa solenne in occasione della Festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo di Biella, Roberto Farinella.

Alla funzione hanno partecipato gli agenti della Polizia Locale, con il comandante e una rappresentanza del corpo, insieme a componenti dell'amministrazione comunale e a numerose autorità civili e militari, oltre a esponenti delle forze dell’ordine e delle istituzioni del territorio.

Nel corso dell’omelia, il Vescovo ha richiamato il senso profondo del servizio svolto dalle forze dell’ordine, definendolo una vocazione che si fonda su valori più alti: "È una chiamata di servizio, vissuta con spirito libero, obbedendo a una legge più grande che è la legge dell’amore e della giustizia - ha sottolineato, affermando come il compito di chi tutela la legge non sia quello di opprimere, ma di proteggere - Invece di conquistare, si difende: ci si mette dalla parte di coloro che sono più deboli e li si aiuta. Allo stesso tempo anche noi, come cittadini, dobbiamo rispettare le leggi e contribuire a questo bene comune quotidianamente, perché la collaborazione diventa fondamentale: "Don Bosco diceva che dobbiamo essere buoni cristiani, ma anche buoni cittadini".

Durante la celebrazione, uno spazio è stato dedicato alla preghiera universale, con un pensiero rivolto alle sofferenze che attraversano il mondo: "Sappiamo cosa sta vivendo la terra dell’Ucraina: la nostra diventa una preghiera per la pace", oltre al ricordo delle persone care e alle situazioni di dolore della comunità: "Ciascuno di noi ha tante intenzioni da presentare al Signore, per i nostri cari e per le persone che si sono affidate a noi".

Al termine della celebrazione, il Vescovo ha espresso un ringraziamento alla Polizia Locale per il servizio svolto "con generosità e fedeltà", salutando i presenti e augurando a tutti una buona festa.