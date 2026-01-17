Auto ribaltata sulla superstrada tra Vigliano e Valdengo: nessuno a bordo

Nella notte scorsa, intorno alle 4, un passante ha segnalato di aver visto un’auto ribaltata lungo la superstrada, nei pressi del Bennet tra Vigliano e Valdengo.

Immediato l’allarme al 112, che ha fatto intervenire Vigili del Fuoco, sanitari e Carabinieri. Sul posto, però, le forze dell’ordine non hanno trovato alcuna persona a bordo del veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno comunque provveduto a mettere in sicurezza l’auto, evitando rischi per il traffico e per altri automobilisti.

Al momento non sono ancora note le cause del ribaltamento e sono in corso indagini per chiarire l’accaduto.