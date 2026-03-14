Candelo, all’Oratorio San Pietro arriva il “Carnevale dei Bambini”

Candelo si prepara a chiudere la stagione del Carnevale con un appuntamento dedicato ai più piccoli. Domenica 15 marzo 2026, a partire dalle ore 15, l’Oratorio San Pietro ospiterà il “Carnevale dei Bambini”, un pomeriggio di festa tra musica, giochi e momenti di svago pensati per bambini e famiglie.
Dopo il fine settimana dedicato ai più grandi, la città propone così un nuovo momento di aggregazione in continuità con i festeggiamenti cittadini. Per l’occasione, il tema del travestimento sarà libero, lasciando spazio alla fantasia dei partecipanti.
L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra diverse realtà del territorio.