Giovani, creatività e innovazione: Biella al centro del nuovo progetto regionale FOTO

Rafforzare le competenze dei giovani, valorizzare la creatività come leva culturale e costruire un collegamento concreto tra formazione, territorio e innovazione: sono questi gli obiettivi del nuovo progetto di capacity building finanziato dalla Regione Piemonte, presentato al Grattacielo Piemonte durante l’incontro “Giovani, Creatività, Innovazione: un nuovo approccio per la Capacity Building in Piemonte”.

L’iniziativa coinvolge le Città Creative UNESCO piemontesi – Alba, Biella e Torino – e punta a trasformare la creatività in uno strumento concreto di crescita culturale, educativa e professionale, mettendo i giovani al centro come protagonisti attivi. Il finanziamento regionale ammonta a 81.000 euro, suddivisi tra il 2025 e il 2026.

Per Biella, il progetto rappresenta un’importante occasione di valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Il percorso si basa su metodologie innovative, partecipazione attiva e formazione mirata, coinvolgendo istituzioni, scuole, enti di formazione e realtà culturali e creative. Le attività spaziano dallo storytelling digitale al design, dall’artigianato all’imprenditorialità creativa, mettendo in relazione conoscenze, competenze pratiche e capacità di immaginare il futuro.

All’evento di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Biella Marzio Olivero, in collegamento video, e la vicesindaca e assessora alla Cultura e Città Creativa UNESCO Sara Gentile. Presenti anche gli studenti coinvolti nel progetto, tra cui quelli dell’ITI Sella e dell’ITS TAM di Biella, che saranno chiamati a sviluppare concretamente le attività previste.

Il sindaco Marzio Olivero ha sottolineato come Biella sia «un laboratorio a cielo aperto di creatività, lavoro e formazione», capace di trasformare la propria storia manifatturiera e artigiana in una leva di innovazione e futuro. Essere parte della rete delle Città Creative UNESCO significa, secondo il primo cittadino, costruire percorsi concreti tra formazione, creatività e impresa.

La vicesindaca Sara Gentile ha evidenziato l’importanza del titolo di Città Creativa UNESCO per promuovere il territorio a livello internazionale e accedere a una rete mondiale, aggiungendo che grazie al sostegno della Regione è possibile realizzare un progetto che parte dalle giovani generazioni, considerate il vero motore creativo dei territori.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle reti UNESCO Creative Cities e Learning Cities, valorizzando l’apprendimento permanente e il ruolo educativo dei territori come fattori di sviluppo sostenibile. Un approccio che rafforza il ruolo del Piemonte – e di Biella – come laboratorio di politiche culturali e formative innovative, capaci di coniugare identità, creatività e futuro.