Sant’Antonio Abate, a Salussola due giorni di festa FOTO

Si è svolta nel fine settimana la Festa di Sant’Antonio Abate a Vigellio, frazione di Salussola, con un doppio appuntamento tradizionale, per suggellare il legame con il mondo agricolo.

I festeggiamenti hanno preso il via sabato 17 gennaio, con una giornata dedicata alla hobbistica presso l’oratorio di Vigellio. Bancarelle, iniziative per i più piccoli – tra cui il giro con i pony – e momenti di convivialità hanno animato la frazione per tutta la giornata. Presente anche il gruppo I Giovani di Vigellio, che ha curato i punti di ristoro con vin brulè, cioccolata calda e panissa.

Domenica 18 gennaio, la mattinata si è aperta con il ritrovo di animali, trattori e autovetture in frazione Bastia, in zona centro San Rocco, seguito dalla sfilata verso Vigellio. Dopo un rinfresco presso l’oratorio, la comunità ha partecipato alla Santa Messa, al termine della quale si è tenuta la tradizionale benedizione degli animali, dei mezzi agricoli e delle autovetture. In programma anche la visita al cimitero, con la deposizione di un omaggio floreale in memoria degli agricoltori defunti. La giornata si è conclusa con il pranzo comunitario nel salone polivalente.

“Celebrazioni, compagnia e un ottimo pranzo: è stato un bel momento di comunità”, ha commentato Manuela Chioda, sindaco di Salussola.