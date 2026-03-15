Bullismo, uso di stupefacenti e rischi tra i giovani: serata di confronto tra genitori, Carabinieri e ASL all'IIS Bona di Biella

Bullismo, uso di stupefacenti e rischi tra i giovani: serata di confronto tra genitori, Carabinieri e ASL al Bona di Biella

Un momento di confronto e informazione dedicato ai genitori degli studenti delle scuole superiori. Martedì 17 marzo alle ore 20.30, presso l’aula magna dell’istituto Bona di Biella, si terrà un incontro serale promosso dalla scuola in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e con specialisti dell’ASL.

Durante la serata verranno affrontate diverse tematiche di grande attualità legate al mondo giovanile, tra cui bullismo, uso di sostanze stupefacenti e comportamenti devianti, con l’obiettivo di fornire strumenti utili alle famiglie per comprendere e prevenire situazioni di rischio.

Da anni le Forze dell’Ordine, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, promuovono incontri nelle scuole di ogni ordine e grado dedicati alla diffusione della “cultura della legalità”, un percorso educativo volto a prevenire fenomeni di illegalità e devianza giovanile e a rafforzare il senso civico tra i più giovani.

L’incontro rappresenterà anche un’importante occasione di dialogo diretto tra genitori e operatori, durante la quale sarà possibile approfondire le normative vigenti, conoscere meglio il ruolo delle Forze dell’Ordine e ricevere indicazioni pratiche su come affrontare eventuali difficoltà che possano coinvolgere i propri figli.

L’istituto sottolinea l’importanza della partecipazione delle famiglie, soprattutto alla luce di alcuni recenti episodi che hanno coinvolto minori sul territorio, ritenendo la serata un’opportunità significativa per rafforzare la collaborazione educativa tra scuola, genitori e istituzioni.