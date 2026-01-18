Scontro tra auto a Valle Mosso, un conducente fugge dopo l’impatto

Incidente stradale a Valle Mosso, lungo il tratto di strada in curva all’altezza di frazione Bose, tra Valle Mosso e Crocemosso. A lanciare l’allarme nella giornata di ieri, dopo le ore 18:00, è stato uno degli automobilisti coinvolti, che ha contattato i soccorsi riferendo di essere stato urtato frontalmente da un’auto proveniente dal senso opposto, che avrebbe invaso la corsia andando a scontrarsi contro la sua vettura.

L’impatto ha causato danni ingenti ai mezzi. Secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi reso conto che sul posto sarebbero intervenute le forze dell’ordine, il conducente dell’altro veicolo si sarebbe allontanato rapidamente, fuggendo in direzione Trivero.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Valle Mosso e Valdilana, immediatamente attivati per rintracciare il mezzo in fuga. Contestualmente è stata richiesta un’ambulanza, poiché l’uomo coinvolto nell’urto lamentava un forte dolore al torace.

Il conducente, del ‘92, è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Borgosesia, mentre il suo veicolo è stato recuperato con l’intervento del carro attrezzi. Le ricerche del mezzo allontanatosi dopo l’incidente sono proseguite e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità.