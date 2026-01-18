Candelo celebra Sant’Antonio Abate: questa mattina la tradizionale sfilata FOTO e VIDEO

È in corso questa mattina a Candelo la Festa di Sant’Antonio Abate, giunta alla 149ª edizione, uno degli appuntamenti storici della tradizione locale. Fin dalle prime ore della giornata, moltissime persone stanno prendendo parte alla manifestazione, che anima le vie del paese con la consueta sfilata.

Il corteo, partito dopo il ritrovo in via XXV Aprile, è guidato dalla Banda Musicale di Candelo San Giacomo e vede al seguito cavalli, carrozze, mezzi agricoli e automezzi, in un percorso che richiama il legame della festa con il mondo rurale e la devozione al Santo.

La sfilata si sta dirigendo verso piazza Castello, dove intorno alle 10.30 è prevista la benedizione, momento centrale della mattinata. La giornata, organizzata dall’Associazione Carrettieri Candelo, proseguirà poi con la Santa Messa delle 11 nella chiesa di San Lorenzo e con il tradizionale pranzo delle 12.30 al Salone Polivalente del Centro Culturale Le Rosminiane.