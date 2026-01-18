Perde il controllo dell’auto e si ribalta nel fosso FOTO

Un incidente autonomo si è verificato poco prima delle ore 18:00 in via Borriana, nel comune di Sandigliano. Un’auto è finita fuori strada, terminando la corsa in un fosso, ribaltandosi sottosopra.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

È previsto l’arrivo del carro attrezzi per il recupero del mezzo, mentre le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.