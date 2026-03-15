Raffica di incidenti stradali nel Biellese, auto si ribalta: ferite persone a bordo

Sono stati diversi gli incidenti stradali segnalati nel Biellese tra il pomeriggio di ieri, 14 marzo, e la notte appena trascorsa. In tutti i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e l'assistenza di rito.

Presenti anche i sanitari del 118 per le operazioni di primo soccorso e i militari dell'Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi.

I sinistri sono avvenuti nei territori di Andorno Micca, Biella, Lessona, Valdilana e Viverone. In un episodio, stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe ribaltata poco dopo le 20.30 nel capoluogo di provincia e tre persone sarebbero finite in ospedale. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute ma non sarebbero in pericolo di vita. Nell'urto il veicolo avrebbe anche colpito un palo dell'illuminazione pubblica.

Negli altri casi, invece, non si sono registrati feriti.