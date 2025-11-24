 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 21 al 23 novembre 2025

Costume e società

“NEI SECOLI FEDELE – I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” in esposizione a Cossato 

Biella, donata l’opera di Luciano Mancuso al Museo degli Alpini

Biella, a Città Studi la XXIV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria: premiati i vincitori

Cronaca

Scontro fra due auto a Chiavazza: ragazza in ospedale 

Auto contro camion a Vigliano Biellese: la vettura è interamente distrutta 

Vandali in azione a Cossato, serata da dimenticare per un residente 

Solita raffica di incidenti nel Biellese, un uomo finisce in ospedale

Biella, schianto in via per Candelo: danni anche a mezzi in sosta 

A fuoco tetto di una palazzina a Guardabosone, in campo anche i Vigili del Fuoco di Ponzone

Biella, grosso spavento in centro per un incidente: ferito un 15enne, l'auto si allontana

Atto vandalico a Biella, danneggiato un mezzo RNRE con un sasso

Eventi

Celebrata a Cossato la Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri 

Giornata Nazionale dell'Albero, a Massazza i bimbi dell'infanzia piantano un carpino

A Quaregna Cerreto inaugurata la panchina di Endopank, un segno di sensibilizzazione sull'endometriosi

Biella si illumina per il Natale, accese le luminarie in via Italia

Grande pubblico al Borgo di Babbo Natale, a Candelo l'accensione dell'Albero nel ricordo di  Cristian Bonifacio 

Migliora la tua Assistenza - l'anziano da assistere, interesse a Biella per l'incontro sulla non autosufficienza

Cossato dice NO alla violenza sulle donne, una panchina rossa in memoria di Deborah Rizzato

A Camandona celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma: il richiamo al servizio degli altri per il bene 

Biella, la Cena di Gala della Croce Rossa Italiana è un successo: protagonista la solidarietà 

Politica 

Fratelli d'Italia in Valle Elvo: viabilità, sicurezza, famiglia e sanità al centro dell’incontro 

Sport

Sconfitta casalinga per il Salussola Volley

Derby ricco di emozioni, il Gaglianico vince al fotofinish con l'Occhieppese

Bocce, ko all'esordio del “Città di Biella” per il Crc Gaglianico

Tennistavolo, ancora una grande giornata per i colori Splendor: 3 vittorie e 2 pareggi 

Volley, il Gruppo Sportivo Tollegno mantiene la leadership in Serie D

Grandi vittorie per il Team Riverosse

Sudore, fatica e vittoria: il TeamVolley piega 3-1 il Santena

Una nuova vittoria per la Scuola Pallavolo Biellese

Vittoria per l'Under 16, l'Occhieppese conquista i 3 punti contro Multimed Vercelli

Karate, gli Esordienti della Funakoshi sono primi in Piemonte

Calcio, grande vittoria per il Città di Cossato: Valle Elvo e Valdilana Biogliese ok nei derby 

Biella Rugby esulta, è arrivato il primo successo della stagione

“Gara dei Presepi” al Golf Club Cavaglià

Calcio, la Juve Women passa nel finale: è 1-0 alla Fiorentina 

Calcio femminile, l'ACF Biellese a valanga: 11-0 al San Giorgio GSD

