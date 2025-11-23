 / Calcio

Calcio | 23 novembre 2025, 19:30

Calcio, la Juve Women passa nel finale: è 1-0 alla Fiorentina FOTO

Calcio, la Juve Women passa nel finale: è 1-0 alla Fiorentina (foto di Enrico Eletto per newsbiella.it)

Esulta la Juventus Women che, nei minuti finali di gara, ha la meglio sulla Fiorentina. Decisivo il forcing finale delle bianconere che porta al 92° la rete decisiva di Carbonell. Tre punti pesantissimi che mandano in visibilio i tifosi, giunti in gran numero allo stadio Pozzo di Biella per incitare e sostenere le proprie campionesse.

g. c.

