“Gara dei Presepi” al Golf Club Cavaglià

Nel penultimo weekend di novembre al Golf Club Cavaglià si è giocato un inedito evento benefico legato alle festività. Il percorso a 18 buche del club biellese ha ospitato la "Gara dei Presepi" (18 buche Louisiana a coppie).
Dominio nel lordo (ma anche miglior punteggio netto) di Roberto Caroli/Stefano Griggio con 42 punti. Nel netto successo di Nicolò Parrini/Valentina Legnazzi con 44 seguiti da Gianni Massaglia/Paolo Maza con 44, Roberto Ferè/Enrico Zodio con 44 e Mario Protto/Francisco De Sousa con 43. Prima coppia lady Sandra Ravani/Renata Torazzo con 36. Prima coppia Senior Enrico Boscono/Roberto Ferrara con 42. Prima coppia mista Paolo Schellino/Elena Benigni con 41. I migliori ed i più fortunati alla lotteria tra gli 80 partecipanti hanno ricevuto diversi premi.
Domenica farà tappa al Golf Cavaglià il circuito Golfimpresa Challenge (Louisiana a coppie, 18 buche Medal) che qualificherà direttamente alla finale nazionale la 1a coppia lordo, 1a – 2a coppia netto e 1a coppia mista. A seguire dopo la premiazione rinfresco.
Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.